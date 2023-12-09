Жители Германии выступили против размещения беженцев в одном из городов

Более 1,2 тысячи человек вышли в субботу на улицу в немецком городе Гера, чтобы выразить протест против открытия центра для приема беженцев. Об этом сообщает Spiegel.

В публикации отмечается, что участники акции выступают против запланированного размещения беженцев, в общей сложности на демонстрацию в Гере вышли 1,2 тыс. человек.

Издание подчеркивает, что местное правительство планирует открыть центр для размещения беженцев в здании бывшей больницы в городе. Предполагается, что в нем смогут разместиться около 200 беженцев.

До этого в Норвегии предложили ограничить приток украинских беженцев и сделать его управляемым.

Власти Норвегии считают, что в этой стране для украинских беженцев созданы сравнительно щедрые условия — например, вместо обязательного заселения в центры по приему мигрантов, украинских беженцев заселяют в гостиницы. В Осло считают, что по сравнению с соседними странами это очень много.

Кроме того, такие меры сильно перегружают норвежский сектор услуг по всей стране, а отношение к беженцам постепенно охлаждается.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.