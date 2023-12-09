В Домодедово прокомментировали сообщения об отключении света

В столичном аэропорту Домодедово рассказали РИА Новости, что произошло кратковременное отключение, что не повлияло на работу авиагавани, сейчас все работает в штатном режиме.

«Кратковременное отключение электропитания в Домодедово не повлияло на расписание рейсов», — сообщили в пресс-службе.

Представитель аэропорта уточнил, что «Домодедово» работает в штатном режиме и продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании.

Утром 9 декабря тридцать четыре авиарейса были отменены или задержаны на прилет и вылет в аэропортах Москвы.

3 декабря во Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне снегопада были отменены 15 рейсов. Во Внуково были задержаны шесть рейсов и еще два отменены, в Домодедово — три рейса были задержаны и еще два отменены. В Шереметьево задержали шесть рейсов.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.