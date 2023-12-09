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Большинство французов считают людей на ответственных постах коррупционерами

Franceinfo: 87% французов считают занимающих ответственные посты коррупционерами

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Shutterstock

Почти 9 из 10 жителей Франции считают, что люди, занимающие ответственные должности коррумпированы. К таким выводам пришел местный телеканал Franceinfo, ссылаясь на результаты социологического исследования компании Harris Interactive, проведенного по случаю Всемирного дня борьбы с коррупцией.

«87% французов считают, что люди, занимающие ответственные посты, «коррумпированы», — говорится в материале.

Согласно итогам опроса, три четверти респондентов уверены, что судебная система Франции должна получать больше ресурсов для проведения расследований по коррупционным делам. 70% французов полагают, что если министр проходил под следствием по делу о коррупции, то ему следует сложить полномочия. Около 25% опрошенных говорили, что были непосредственными свидетелями акта коррупции, 39% знают о фактах коррупции понаслышке из своего окружения.

Перед этим в Генеральной прокуратуре России раскрыли число коррупционеров, задержанных или арестованных за последние полгода — их оказалось почти десять тысяч.

Ранее Путин подписал закон, обязующий чиновников оповещать прокуратуру о склонении к коррупции.

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