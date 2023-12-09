Советский суд в Брянске подтвердил возбуждение второго уголовного дела в отношении Дмитрия Афанаскина, отца учащейся гимназии №5, которая устроила стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает ТАСС.

«По пункту «а» ч. 2 ст. 110 (доведение до самоубийства)... вину не признал, от дачи показаний отказался», — сказал судьба.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что против Дмитрия Афанаскина, отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в брянской школе, возбудили новое уголовное дело за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери, ему грозит до 17 лет тюрьмы.

До этого в отношении него возбуждено дело в отношении о небрежном хранении оружия. Его дочь украла охотничье ружье «Бекас-3» 16-го калибра.

7 декабря девочка пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу по одноклассникам, погибли два человека, в том числе она сама. Рамки металлоискателя в здании не работали — сотрудники заявили, что их отключили, чтобы повесить гирлянду.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.