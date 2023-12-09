В Туле открылся детский и молодежный цирковой фестиваль «На языке мира»

В Тульском цирке состоялось торжественное открытие детского и молодежного циркового фестиваля «На языке мира». Международное мероприятие, организованное «Росгосцирком», проходит с 8 по 10 декабря.

Участники фестиваля продемонстрируют 17 номеров в разных цирковых жанрах, которые были отобраны из более чем 500 заявок на участие со всего мира.

Как отметила спикер пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, директор Гомельского цирка Анастасия Сарасеко, ощутить себя героем манежа для юного артиста особенно ценно. «Нам очень приятно, что среди участников такого фестиваля есть представители Беларуси», — добавила она.

Отмечается, что на церемонии открытия фестиваля на манеже выступили Альбина Сабирова и Антон Дубиненко с воздушным номером «Мальвина и Пьеро», а коллектив «Непоседы» дали старт выступлениям программы. В роли ведущих мероприятия выступили мастера клоунады, заслуженные артисты России Александр и Лада Сарнацкие. Также в качестве специальных гостей на манеже под руководством дрессировщиков Алексея и Екатерины Плотниковых появились дрессированные медведи.

В свою очередь, министр культуры РФ Ольга Любимова в своем обращении пожелала участникам и организаторам новых творческих достижений, побед и успехов. По ее мнению, фестиваль «На языке мира» является одним из самых значимых событий в сфере детского и молодежного циркового искусства.

«Цирковые артисты со всего мира могут проявить себя и свои достижения, высказаться на универсальном и понятном каждому языке творчества», — добавила глава Минкультуры России.

В первый день фестиваля зрителям показали номер «Легенда о Мулан» в исполнении Полины Балагур из Санкт-Петербурга, а белорусские велофигуристы под руководством Татьяны Абель продемонстрировали зрелищные трюки. Также выступила самая юная участница — Та Лам Нхи из Вьетнама всего 8 лет, но она уже умело управляется с десятком хулахупов. Кроме того, состоялись выступления эквилибристов из Перми и Кыргызстана.

На следующий день прошло выступление группового каучука под руководством Чинбаатар Урангу из Монголии, гимнаст Михаил Гайданка из Нижнего Новгорода показал номер «Римские кольца», Томас Сиерpa из Аргентины продемонстрировал мастерство диаболо, а акробаты на дорожке под руководством Оксаны Глазковой из Заречного представили номер «Кадриль».

Завершится фестиваль гала-концертом из номеров конкурсной программы, а также торжественной церемонией награждения победителей.