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В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за болезни скота

Кабмин Красноярского края ввел режим ЧС из-за болезни скота в девяти районах

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Михаил Голенков/РИА Новости

В девяти районах на юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за вспышки узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Соответствующий указ опубликовало правительство региона.

Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Минусинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Новоселовского, Ужурского и Шушенского районов Красноярского края.

Узелковый дерматит скота — заразное заболевание, которое было впервые зарегистрировано в России в 2015 году. Его симптомами являются лихорадка, образование узелковых уплотнений, эрозий на коже, слизистых оболочках органов. Болезнь передается половым и контактным путем. При возникновении заразного узелкового устанавливают карантин. Больные животные подлежат изолированному содержанию и лечению.

До этого стоимость яиц в России выросла из-за птичьего гриппа.

Ранее ветеринар Жабаров прокомментировал новость о чупакабре, найденной под Новосибирском.

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