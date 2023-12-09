Директора ЧОП, охранявшего гимназию в Брянске, арестовали на два месяца

Директор частного охранного предприятия (ЧОП), охранявшего гимназию в Брянске, где школьница устроила стрельбу, арестован сроком на 2 месяца. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал (Сергею) Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года», — рассказали в суде.

До этого стало известно, что против Дмитрия Афанаскина, отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, возбудили новое уголовное дело — за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Также возбуждено дело в отношении него за небрежное хранение оружия. Накануне стало известно о задержании отца восьмиклассницы. Также были задержаны глава ЧОП и сотрудница охраны, а против директора школы завели дело о халатности. 7 декабря девочка пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу по одноклассникам, погибли два человека, в том числе она сама.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.