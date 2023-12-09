Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директора ЧОП, охранявшего гимназию в Брянске, арестовали на два месяца

Арестован директор ЧОП, охранявшего гимназию в Брянске, где была стрельба

close
100%
Freepik.com

Директор частного охранного предприятия (ЧОП), охранявшего гимназию в Брянске, где школьница устроила стрельбу, арестован сроком на 2 месяца. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал (Сергею) Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года», — рассказали в суде.

До этого стало известно, что против Дмитрия Афанаскина, отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, возбудили новое уголовное дело — за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Также возбуждено дело в отношении него за небрежное хранение оружия. Накануне стало известно о задержании отца восьмиклассницы. Также были задержаны глава ЧОП и сотрудница охраны, а против директора школы завели дело о халатности. 7 декабря девочка пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу по одноклассникам, погибли два человека, в том числе она сама.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.

Все новости на тему:
Стрельба в брянской школе
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами