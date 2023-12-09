В Нижнем Новгороде загорелся склад с поролоном в частном секторе. Об этом сообщает NN.RU.

Склад расположен в микрорайоне «Сортировочный». Площадь пожара составляет 240 кв. м. Сообщается об угрозе перехода огня на соседние дома.

9 декабря в нижегородском продуктовом магазине загорелся мужчина. Вещи мужчины и товары вокруг него на площади 0,5 «квадрата» сгорели. Пострадавший получил ожог 70% тела. Его доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ). Прибывшая бригада скорой помощи подтвердила, что у него есть психическое расстройство. Сотрудники магазина были эвакуированы.

До этого в Нижнем Новгороде загорелось кафе «Библиотека». Площадь пожара составила 150 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.