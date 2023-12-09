В Ленобласти у мужчины попросили сигарету и пырнули его ножом в область легкого

В Ломоносовском районе Ленинградской области неизвестный напал на прохожего с ножом, его разыскивают. Об этом пишет 47news.

Сообщение о госпитализации 34-летнего петербуржца с ножевым ранением груди поступило в полицию из больницы 8 декабря. Врачи зафиксировали у него травму в области легкого и прооперировали.

Пострадавший рассказал, что получил удар ножом от незнакомца, когда находился у круглосуточного магазина в деревне Пески Аннинского поселения. Тот подошел к нему, попросил закурить, а затем ранил клинком и ушел.

Злоумышленника, которому на вид около 40 лет, ищут. В момент нападения он был одет в синие джинсы, черные кроссовки и темную куртку. Обстоятельства инцидента проверяются.

Ранее россиянин получил ножевое ранение груди и отказался раскрыть личность нападавшего.