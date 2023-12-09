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Стали известны подробности о загоревшемся в магазине Нижнего Новгорода мужчине

NN.RU: загоревшийся в магазине в Нижнем Новгороде имеет психическое расстройство

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Бригада скорой помощи подтвердила, что загоревшийся в магазине в Нижнем Новгороде мужчина имеет психическое расстройство. Об этом пишет NN.RU.

«Вещи мужчины и товары вокруг него на площади 0,5 «квадрата» сгорели», — сообщили в местном издании.

До этого сообщалось, что мужчина получил ожог 70% тела. Его доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ).

Из здания эвакуированы 20 человек, работа магазина приостановлена. Выясняются обстоятельства случившегося.

В июле житель Красноярского края получил ожог 80% тела, прыгнув через костер на Ивана Купалу. Мужчина был доставлен на вертолете в Красноярск в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 6 июля в селе Долгий мост Абанского района. Там устроили праздник в честь Ивана Купалы и зажгли костры, чтобы провести традиционное развлечение. В открытых источниках прыжок через костер в ночь на 7 июля называют гаданием на счастье.

Ранее стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.

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