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В Казахстане жителей северных районов предупредили о морозах в -380 °C

Жителей севера Казахстана по ошибке оповестили о похолодании до -380 °C

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Pavel Golovkin/AP

Жители северных районов Казахстана по ошибке получили СМС-сообщения, в которых говорилось о похолодании до -380 °C на указанных территориях. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное предупреждение пришло на мобильные телефоны абонентов, которые пользуются услугами оператора сотовой связи Tele2 (ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»). При этом инцидент произошел еще 8 декабря, и информация о морозах касалась того же дня.

«На территории СКО (Северо-Казахстанская область. — «Газета.Ru») сильный мороз до -380 °C. Отмена занятий 0-11 классы», — указано в сообщении.

В результате жители упомянутого региона начали активно публиковать в социальных сетях скрины предупреждения. Многие в шутку отмечали, что даже на фоне «морозного апокалипсиса» им придется идти на работу.

На фоне произошедшего агентство обратилось в пресс-службу Tele2 с просьбой прокомментировать ситуацию. Как указали представители мобильного оператора, во время СМС-рассылки произошел технический сбой — символ градуса оказался заменен на ноль.

«После обнаружения некорректной цифры, всем абонентам региона, куда пришли сильные морозы, было отправлено исправленное сообщение», — добавили в пресс-службе компании.

Ранее жителей Москвы предупредили о морозах и продолжительных снегопадах.

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