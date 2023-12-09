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Роспотребнадзор напомнил, как нужно хранить мандарины

Роспотребнадзор: при хранении мандарины лучше натирать растительным маслом

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Depositphotos

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как правильно выбирать и хранить мандарины. Об этом со ссылкой не пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

«Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся», — напоминает Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что для хранения мандаринов их кожицу лучше натереть растительным маслом, после чего поместить в специальный отдел холодильника с температурой +6 °С.

«Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор не рекомендует хранить фрукты в полиэтиленовом пакете: их лучше поместить в сетку. Если на веточках есть листочки, обрывать их не следует.

Перед тем как съесть мандарины их следует вымыть под проточной водой.

8 декабря стала известна средняя стоимость новогодней корзины продуктов в России.

5 декабря сообщалось, что в этом году россияне стали чаще покупать мандарины, икру и шампанское.

Ранее врач Наталья Лазуренко рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день.

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