Стало известно о новом уголовном деле на отца стрелявшей в Брянске восьмиклассницы

На Дмитрия Афанаскина, отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в брянской школе, возбудили новое уголовное дело за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Как сообщает Mash, ему грозит до 17 лет тюрьмы.

Также возбуждено дело в отношении него за небрежное хранение оружия. Его дочь украла охотничье ружье «Бекас-3» 16-го калибра и принесла в школу.

Кроме того, была задержана заместитель директора гимназии № 5 Лариса Католикова, которая отвечала за административно-хозяйственную работу в школе. Ей грозит до семи лет тюрьмы по статье «Халатность».

Накануне стало известно о задержании отца восьмиклассницы. Также задержаны глава ЧОП и сотрудница охраны, а против директора школы завели дело о халатности.

7 декабря девочка пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу по одноклассникам, погибли два человека, в том числе она сама. Рамки металлоискателя в здании не работали — сотрудники заявили, что их отключили, чтобы повесить гирлянду.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.