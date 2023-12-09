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Москвич выстрелил из пистолета и ранил двух росгвардейцев

В Москве мужчина ранил двух сотрудников Росгвардии из травмата

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Житель Москвы обстрелял из травмата росгвардейцев. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Причины конфликта, произошедшего ночью на улице Твардовского между силовиками и неизвестным, пока не ясны.

Злоумышленник, вооруженный травматическим пистолетом, стрелял в сторону офицеров и ранил их. Один из потерпевших получил огнестрельное ранение щеки, другой — ранение по касательной в голову. Стрелок скрылся с места происшествия.

Как уточняется, в момент инцидента сотрудники Росгвардии находились не при исполнении. Проводится проверка.

Ранее россиянин взял чиновницу в заложницы и обещал устроить теракт, чтобы его быстрее вылечили.

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