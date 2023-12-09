Российские суды изъяли имущество коррупционеров на 220 млрд рублей в 2023 году

Российские суды по искам прокуроров с января по сентябрь 2023 года изъяли более чем на 220 млрд рублей и лиц, обвиненных в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС.

При этом в указанную сумму входят более 3 тысяч объектов недвижимости.

Краснов заверил, что Генпрокуратура продолжит отслеживать имущественное положение тех российских чиновников, которое отступились от государственных интересов «за возможность ведения роскошного образа жизни».

Он добавил, что для Генпрокуратуры первоочередным является борьба с коррупцией в сферах оборонно-промышленного комплекса, мобилизации и освоения бюджета.

Чаще всего о серьезных преступлениях становится известно самим прокурорам в ходе соответствующих надзорных проверок. Только по итогам первого полугодия по материалам Генпрокуратуры возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел, поделился Краснов. В частности, в Ставропольском крае были выявлены факты хищений на сумму более 77 млн рублей, выделенных на закупку жизненно необходимых вещей для участников специальной военной операции.

В интервью RT Краснов сообщил, что в течение полугода в России задержали или арестовали и привлекли к ответственности почти 10 тысяч людей, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, в том числе высокопоставленных чиновников.

Ранее в СК РФ предложили расширить условия ареста имущества коррупционеров.