В России создали беспилотники в помощь ледоколам

Компания «Дрон солюшнс» создала беспилотники для ледовой проводки и маркировки айсбергов, что поможет вести суда по Северному морскому пути. Об этом сообщает ТАСС.

«Компания разработала гибридный беспилотный летательный аппарат «Шершень» для маркирования айсбергов, его испытания будут проведены в 2024 году совместно с «Совкомфлотом». Кроме того, нами был разработан беспилотный летательный аппарат «Аист» типа VTOL, способный находиться в полете до пяти часов, для задач ледовой проводки», — рассказали в компании.

Представители компании добавили, что дрон «Шершень» в рамках акселератора «Арктех» проходил испытания в июле-сентябре 2023 года на Северном морском пути в Карском море. В результате испытаний было принято решение увеличить продолжительность полета.

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