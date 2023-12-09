Россиянам дали советы, как сэкономить на праздничных застольях

Первое и главное правило, которое поможет спрогнозировать и даже сократить расходы на праздничные застолья, — предварительно рассчитать количество гостей и составить меню. В разговоре с «Газетой.Ru» бренд-шеф сети кафе быстрого питания «Крошка Картошка» Сергей Михеев дал советы, как сэкономить на новогоднем столе.

«При этом важно закупать продукты не за день до мероприятия, а немного заранее — можно найти более выгодные предложения», — добавил эксперт.

Кроме того, по словам Михеева, в декабре многие гипермаркеты проводят различные предновогодние акции, устраивают дни скидок на нескоропортящиеся продукты, напитки.

«Если готовиться заранее к грядущим застольям и перед глазами иметь четко составленный список, получится сэкономить и при этом не отказывать себе в празднике. Еще один важный момент: лучше использовать то, что растет или производится в нашей стране. В последние несколько лет кафе и рестораны в России придерживаются этой стратегии и массово переходят на локальные продукты. Это помогает сократить расходы и поддерживает местных производителей», — рекомендовал он.

Бренд-шеф отметил, что совсем отказываться от экзотических овощей и фруктов не обязательно, но делать их основой рациона не рекомендует, чтобы не нанести существенного урона бюджету.

«К тому же вкус и качество подобных продуктов не всегда находится на должном уровне из-за длительной и сложной транспортировки, а также из-за того, что большинство овощей и фруктов срывают еще зелеными. Зачастую вследствие этого на прилавок они попадают безвкусными и даже прогнившими внутри», — подчеркнул он.

Что касается мясных, сырных деликатесов и морепродуктов, которые многие подают в качестве закусок, то если вы ставите себе цель сократить расходы на новогодние застолья, предложите гостям альтернативу традиционных нарезок.

«Выставьте на стол овощные и фруктовые тарелки, канапе из простых ингредиентов, тарталетки или брускетты с добавлением тех же салатов или, например, кабачковой икры, блинчики с начинкой из плавленого сыра и зелени», — посоветовал специалист.

Чтобы оптимизировать расходы, стоит также обратить внимание на то, как используются продукты.

«Составлять меню нужно по принципу zero waste (другими словами — быт без отходов), чтобы после завершения всех приготовлений к празднику часть ингредиентов не отправлялась в мусорку. Например, если добавляете в крабовый салат только половину банки консервированной кукурузы, продумайте, куда пойдет вторая. Как вариант, смешайте ее с рисом и подавайте в качестве гарнира к основному блюду», — резюмировал Михеев.

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