Россиянам рассказали, почему не каждому смартфону нужен антивирус

Антивирусные программы для смартфонов — важный инструмент защиты, но не каждому устройству они необходимы. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

«Во-первых, смартфоны,работающие на базе iOS и Android, имеют встроенные механизмы защиты от вредоносного ПО. Эти системы обновляются регулярно и способны обнаруживать и блокировать широкий спектр угроз, включая вирусы, вредоносное программное обеспечение, фишинг», — объяснил эксперт.

Во-вторых, если вы используете смартфон только для просмотра безопасных веб-сайтов, чтения писем от знакомых адресатов в электронной почте и использования приложений из официальных магазинов, риск встретить вирус снижается.

«Большинство вирусов попадают на смартфоны через неофициальные источники загрузки приложений или подозрительные веб-сайты. Поэтому стоит избегать загрузки приложений из непроверенных источников и не посещать подозрительные веб-сайты», — сказал он.

К тому же, по словам Липова, антивирусные приложения потребляют ресурсы смартфона. Это может замедлить работу устройства или уменьшить время работы от батареи. Если смартфон уже испытывает проблемы с производительностью, то установка антивируса может быть не лучшей идеей.

«Тем не менее, антивирус для телефона необходим не только для защиты от вирусов. Современные антивирусы предлагают множество дополнительных функций, таких как защита от фишинга, предотвращение сбора данных, сканирование WiFi-сетей (особенно в общественных местах), безопасное хранение паролей и т.д. Некоторые программы также предлагают проверку звонков на наличие спама или рекламы. Поэтому сегодня антивирус для телефона представляет собой не только защиту от вирусов, но и целый комплекс полезных функций», — резюмировал специалист.

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