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Потребление энергомощности в России обновило исторический максимум 8 декабря

Минэнерго: россияне обновили исторический рекорд по энергопотреблению 8 декабря

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Depositphotos

Новый исторический рекорд в сфере энергопотребления зарегистрировали в России в пятницу, 8 декабря. Такой информацией поделилась пресс-служба Министерства энергетики РФ в Telegram-канале.

«Потребление мощности в России достигло нового исторического максимума — 168765 МВт», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, это на 2821 МВт превышает прошлые значения, зафиксированные 10 января.

За минувшие два дня шесть регионов обновили исторические максимумы потребления энергомощности: Татарстан, Ингушетия, Якутия, Красноярский край, Иркутская и Калужская области, сказано в материале.

В Минэнерго добавили, что при установлении продолжительных крепких морозов на территории страны прогнозируется дальнейшее увеличение энергопотребления.

Перед этим научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал об аномальных морозах в большей части России. На сегодняшний день порядка 60% территории России находится в области аномального мороза, а в отдельных регионах в ближайшее время температура воздуха опустится ниже 40 градусов, говорил он.

Ранее сообщалось, как европейцы расплачиваются за энергопереход.

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