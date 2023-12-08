У тюменского бизнесмена и его супруги украли дорогую винтажную посуду

В Тюмени из новой квартиры бизнесмена Ильи Пискулина и его супруги Яны Добровольской, ставшей «Мисс Россией — 2016», украли дорогую посуду. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соцсети россиянки.

«Мисс Россия — 2016» рассказала, что недавно ей пришла коробка с винтажной посудой. Однако позже она заметила, что посылка исчезла. Женщина попыталась найти пропажу, но все безуспешно.

Россиянка пришла к выводу, что посуду украли. Она также отметила, что ее расстраивает не финансовая сторона вопроса, а сам факт пропажи винтажных вещей, которые женщина выбирала «с душой».

По информации агентства, посуду пара приобрела у коллекционера. Стоимость винтажных предметов не утоняется. Разобраться в ситуации Добровольская поручила ответственным за ремонт в квартире.

Ранее в Петербурге бизнесмена похитили и пытали плоскогубцами ради 500 млн рублей.