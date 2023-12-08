Блогеру Шабутдинову хотят продлить арест

Следствие просит Таганский суд Москвы продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде подчеркнули, что им поступило ходатайство о продлении срока содержания блогера под стражей. Заседание состоится 12 декабря в 14:00.

Данную информацию подтвердил адвокат Шабутдинова Никита Апаликов. По его мнению, заключение под стражей могут продлить на два месяца.

До этого на блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова подали еще одно заявление в полицию.

В результате 4 декабря на Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

4 ноября Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

В течение месяца МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.