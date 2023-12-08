«Растянуть их тазы»: фитнес-тренер из Югры объяснил, зачем он гладил ягодицы клиенток

Жительница Югры пожаловалась в соцсетях на тренера фитнес-клубов в городе Мегион из-за откровенных занятий с клиентками, во время которых мужчина гладит девушек по ягодицам. Сам тренер Сергей заявил «Газете.Ru», что «не трогает женщин там постоянно», а поглаживание девушек по ягодицам – это элемент растяжки таза. Он считает, что его хотят очернить специально.

«Нормальные тренировки, все хорошо. Кому я там перешел дорогу? Да Бог его знает. Вроде никого больше нету. Я один там тренирую в эти дни. Все хорошо. Конечно же, это неестественные действия на тренировке, то есть вот поймал прям этот момент. Люди, с которыми я занимался, мне не предъявляли ничего. Я особо от них ничего и не хотел, это такой рабочий момент. Конечно же нет, женщин не трогаю там постоянно, нет такого прям в каждой тренировке, такого хозяйства. У нас разные тренировки, все хорошо. Это элемент растяжки таза наверх, чтобы растянуть заднюю поверхность бедра, от периферии к центру делается вот такое движение, от колена наверх, вдоль ноги к тазу. Это все идет после тренировки на растяжку, потому что все сидят в офисах, задницы у всех сидят, и моя задача в принципе растянуть их тазы, чтобы они кровообращение свое восстановили в этой области», — сказал он.

Тренер считает, что его клиенты «адекватные», поэтому не жалуются на методы проведения тренировок. По его мнению, видео мог снять мужчина, решивший, что Сергей так же может заниматься с его женой.

«С кем занимаюсь, они адекватные, у них нормально все с психикой, они не дергаются в разные стороны по поводу, разошлись краями и все. А кто снимал, тому это все глаз режет. Съемка велась людьми, которые со мной вообще никак не контактируют тренировок. Сексуальный подтекст у нас дома где-то должен быть, но не в спортзале. Может быть, мужчина (снял видео – «Газета.Ru»). Обычно они экстраполируют это на своих жен, что я такой, если она придет, то будет так же. Каждый преследует свои цели в этом. Я ни у кого кусок хлеба не забираю. Никому дорогу не перехожу, может, морда моя не нравится. Бог его знает. Тем более, это было снято давно, а сейчас пошло по сети. Значит, решили раздуть это дело дальше. Нет, конечно, никаких демонских ужасных тренировок, нормально все проходит. Можно кого угодно очернить, было бы желание», — пояснил он.

Сергей предположил, что в фитнес-клубе будут не рады публикации видеоролика. Но добавил, что уволить его не получится — он и так не работает в клубе официально.

«Я думаю, естественно, будут не рады, потому что это вылезло наружу, а руководству клуба будет не очень-то комфортно со всем этим разбираться. Я не являюсь ценностью номер один, с которой следует считаться. Не уволят, я там не устроен на работу, просто скажут: «Идите, господин Сергей, пожалуйста, отсюда». Может такое быть. Я, естественно, не рад. Каждый же думает в меру своей испорченности, читаю комментарии: «Как так может быть? Да что же это такое?» Никто особо не вдается в детали. Увидели, все, демон. Что тут ни скажи, нарушены вообще все (мои – Газета. Ru) права: съемка ведется скрытно, озвучка оскорбляет вообще все, что только возможно в человеческих отношениях между людьми. Ну что это такое? Все, что угодно можно выложить. И теперь мне приходится оправдываться, как это так?» — заключил он.

Видеоролик с тренером Сергеем в фитнес-клубе «Мега» города Мегион был опубликован в социальных сетях. Как сообщил местному телеканалу «Мегаполис» директор клуба, Сергей арендует зал для персональных тренировок. По его словам, с тренером уже провели воспитательную беседу, но расторгать с ним контракт не планируют, так как жалоб от клиенток на него не поступало.

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