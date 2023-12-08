Главу Росприроднадзора Якутии задержали за превышение полномочий

Полицейские задержали главу Росприроднадзора Якутии Андрея Жолудева за выдачу разрешений на добычу золота под видом изучения недр реки Тимптон. Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 млн рублей, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

В январе 2023 года стало известно, что руководители горнодобывающих предприятий нарушали лицензии и добывали природное шлиховое золото на участке недр реки Тимптон. Делали они это под видом геологического изучения месторождения полезных ископаемых.

«Выяснилось, что подозреваемый должен был осуществлять государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр. Он составил отчет от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика, куда внес недостоверные сведения о выполнении ими работ по геологическому изучению недр реки Тимптон», — рассказали в полиции.

По факту документ был фиктивным. Злоумышленник предоставил его в Федеральное агентство по недропользованию, что позволило предприятию-природопользователю получить необходимые для добычи золота документы.

Помимо ущерба в 134 млн рублей, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара с причинением убытков лесному фонду РФ в размере свыше 1,5 млн рублей. Правоохранители завели уголовное дело по ч. 3 статьи 285 УК РФ. Подозреваемого задержали.

До этого Федеральная таможенная служба зафиксировала существенный рост вывоза золота физическими лицами за пределы России.

Ранее экономист рассказал, что цены на золото до конца года могут вырасти еще на 10%.