Курского депутата обвинили в «кидке» копавших окопы рабочих

В Курской области рабочие потребовали у депутата областной думы Максима Васильева заплатить им деньги за возведение оборонительных сооружений. Об этом сообщает сетевое издание «Курские известия».

Как утверждают рабочие, речь идет о невыплате зарплаты местным жителям, которые «работали на окопах» в приграничном с Украиной Кореневском районе области.

Как указала депутат из поселка Иванино Елена Белозерова, речь идет о восьми мужчинах, «которых, так скажем — будем говорить своими словами, — кинули». Она призвала Васильева выплатить причитающиеся жителям области деньги.

По словам самого Васильева, рабочие не выполнили свою задачу. Депутат также заявил, что рассчитаться со строителями должна некая организация, которая якобы не справилась с заказом.

До этого сообщалось, что директор уральского ООО «Косулинское многопрофильное предприятие» Дмитрий Белый, попавший в скандал из-за задержек при выплате заработных плат сотрудникам, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Юрист в области трудового права Олег Бабич рассказывал, что в случае, если работодатель задерживает заработную плату, работник довольно быстро может решить спор, обратившись в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. При этом он отметил, что число граждан, столкнувшихся с задержками зарплаты, уменьшается с каждым годом.

Ранее стало известно, сотрудникам каких сфер в России чаще всего задерживают зарплату.