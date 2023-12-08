В Москве школьной уборщице грозит арест за избиение ученика ведром

В Москве работающую в школе уборщицу обвинили в избиении травившего ее ученика ведром. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, группа школьников несколько месяцев травила уборщицу — шестиклассники забегали в подсобку, разбрасывали мусор и инвентарь, дразнили женщину. На замечания несовершеннолетние не реагировали.

Во время одного из таких инцидентов россиянка запустила в компанию пластиковое ведро — школьники убежали. После этого один из шестиклассников пожаловался матери на избиение. В медицинском учреждении несовершеннолетнему диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Уборщица обвинений в свой адрес не отрицает, сообщает Mash. За нанесение побоев ей грозит административное дело и лишение свободы сроком на 15 суток.

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