В Москве станция метро «Щелковская» открылась для входа и выхода

Станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Щелковская» снова заработала для входа и выхода пассажиров, объявила пресс-служба столичного Департамента транспорта в Telegram-канале.

«Станция «Щелковская» открыта для входа и выхода», — сообщается в публикации.

Дополнительной информации пока не приводится.

Перед этим пресс-служба столичного Дептранса сообщала, что из-за повреждения контактного рельса рельса временно остановилось движение между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Работники метрополитена уже прибыли на место инцидента и проводят инфраструктуру для восстановления штатного движения. Поезда на участке синей ветки столичного метро между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» ходят в обычном режиме. Бесплатные автобусы КМ курсируют вдоль участка восточного участка Арбатско-Покровской линии «Щелковская» — «Партизанская».

Ранее в Москве пассажир упал на рельсы на желтой ветке метро.