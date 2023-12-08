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В Китае пассажиры легкового автомобиля чудом выжили после того, как них упал контейнеровоз

Asia One: в Китае пассажиры легкого автомобиля выжили после падения на них контейнеровоза

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Douyin

В Китае пассажиры легкового автомобиля не пострадали после того, как на их машину упал контейнеровоз, пишет Asia One.

От удара легковая машина буквально расплющилась на дороге, сообщают местные СМИ. Несмотря на серьезность ДТП, двое пассажиров, находящихся внутри легковушки, «не получили даже царапин». Они были зажаты конструкцией машины и не смогли выбраться самостоятельно.

Сообщается, что внутри контейнера находилось около 30 тонн деревянных досок. Поэтому для подъема грузовика пришлось вызывать два крана. После этого пассажиров раздавленной машины отвезли в больницу, где врачи подтвердили, что они не получили травм.

Расследование происшествия показало, что ДТП произошло по вине водителя контейнеровоза. Он решил проехать перекресток вместо того, чтобы остановиться.

Ранее полицейские в Китае выписали женщине штраф за езду на электрическом чемодане.

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