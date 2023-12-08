В Москве заработали бесплатные автобусы вдоль участка синей ветки метро

Бесплатные автобусы КМ курсируют вдоль участка Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Щелковская» — «Партизанская», сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

Согласно информации Дептранса, конечная станция восточного участки синей ветки метро временно закрыта на вход.

«Пользуйтесь бесплатными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта и МЦК», — порекомендовали в ведомстве.

Перед этим пресс-служба столичного Дептранса сообщала, что на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена временно остановилось движение между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Работники метрополитена уже прибыли на место инцидента и проводят инфраструктуру для восстановления штатного движения. Поезда на участке синей ветки столичного метро между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» ходят в обычном режиме.

Ранее в Москве пассажир упал на рельсы на желтой ветке метро.