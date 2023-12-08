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Юная уфимка зашла в свою комнату и обнаружила там куницу

В Уфе девочка обнаружила куницу в своей комнате и вызвала МЧС

В Уфе девочка зашла в свою комнату и нашла там куницу, потребовалась помощь МЧС. Об этом в Telegram-канале сообщает городская администрация.

По информации администрации города, инцидент произошел 7 декабря. Девочка была дома одна, когда услышала из своей комнаты подозрительные звуки.

«Заглянув в детскую, увидела, что там хозяйничает какой-то зверек. Малышка не растерялась, закрыла дверь и вызвала спасателей», — рассказали в администрации.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб поймали куницу за пять минут. Спасатели забрали животное, отвезли в лесополосу и отпустили на волю.

До этого в Уфе мужчина обнаружил дома куницу, которая залезла в дом через канализацию. Животное устроило в доме россиянина погром.

Ранее в Москве ворона вылезла из вентиляции в квартире многоэтажки.

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