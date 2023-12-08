Журналистка Маша Гессен объявлена в розыск на территории России

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск журналистку Машу Гессен, в отношении которой ранее было заведено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую базу ведомства.

«Разыскивается по статье УК [РФ]», — указано в сообщении.

По данным агентства, журналистка стала фигурантом уголовного дела в связи с дискредитацией российских войск. В сентябре 2022 года на YouTube-канале ведущего Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) было опубликовано интервью с Машей Гессен, которое и послужило причиной для возбуждения уголовного дела.

17 мая газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось об уходе Маши Гессен с поста вице-президента американского ПЕН-клуба. Журналистка покинула руководящую должность в правозащитной организации в связи со скандалом с участием российским и украинских писателей.

Согласно информации издания, женщина должна была принять участие в дискуссионной панели в рамках фестиваля World Voices. При подготовке к мероприятию она пригласила на встречу двух писателей из РФ, которых западные издания считают диссидентами. Однако ее решение не понравилось украинским авторам, после чего дискуссионная панель с участием российских писателей была отменена.

Ранее МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря американской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна.