Большое количество бритых наголо мужчин в парикмахерской привело к поимке наркоторговца

В Италии большое количество бритых наголо и безбородых мужчин, посещающих парикмахерскую, привело к задержанию наркоторговца, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, полицейские из Генуи получили сообщение, что в одном из районов города торгуют наркотиками. Долгое время у офицеров не было зацепок, пока патрульные не заметили, что в одну парикмахерскую часто заходят бритые наголо клиенты.

Расследование показало, что мужчины заходили за покупкой наркотиков, которые продавал 55-летний барбер. В доме подозреваемого провели обыск и нашли свертки с запрещенными веществами. Кроме того, позже в парикмахерской также были обнаружены пакетики с кокаином.

На данный момент парикмахер содержится в тюрьме, где ожидает приговор суда.

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