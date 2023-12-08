В Липецке после аварии автомобиль улетел в яму

В Липецке ДТП с участием двух машин закончилось тем, что одна из них упала в яму. Об этом сообщает мэр города Евгения Уваркина в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Суворова. После того, как один автомобиль врезался в другой, один из участников ДТП упал в яму от раскопки и перевернулся.

Во время аварии никто не пострадал. Водителю удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства. На месте работают специалисты.

По словам градоначальницы, у компании, которая проводила земельные работы на этом участке, не было соответствующего разрешения.

На данный момент материалы о произошедшем переданы в прокуратуру. В данном случае, как заявила Уваркина, речь идет не только о штрафе.

Ранее в Крыму мужчина отказался пристегиваться и был избит инспектором ГИБДД.