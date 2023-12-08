В Курской области запретили склонение женщин к абортам

Депутаты Курской областной думы приняли законопроект, внесенный губернатором региона Романом Старовойтом, о запрете склонения женщин к абортам в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думы.

«Депутаты высказали множество предложений по комплексному решению проблемы демографии, над которыми, по их мнению, необходимо поработать в ближайшей перспективе. Пусть сегодняшний законопроект будет первым шагом, решили парламентарии, и единогласно его поддержали», — говорится в сообщении.

Глава Минздрава региона Екатерина Письменная заявила, законопроект предполагает запрет пропаганды абортов и образа жизни чайлдфри.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил, что вместо того, чтобы вводить штрафы за склонение женщины к аборту, лучше премировать медицинских сотрудников, которым удалось отговорить пациентку от прерывания беременности. По мнению Толстого, такие меры будут больше мотивировать медработников спасти нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованными.

Ранее в Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам.