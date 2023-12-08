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Школу в Ростовской области перевели на дистант после массового отравления учеников

В Волгодонске 11 учеников школы попали в больницу из-за кишечной инфекции

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Pixabay

В Волгодонске Ростовской области школа перешла на дистанционное обучение после распространения кишечной инфекции. Об этом сообщает издание «Блокнот».

7 декабря в городе узнали о массовом заболевании учащихся. К настоящему времени госпитализированы уже 11 учеников общеобразовательной школы №7.

Главный санитарный врач Волгодонска Александр Аносян уточнил, что у всех детей наблюдаются рвота и высокая температура. Дети с недомоганием, которым не потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением. Сейчас врачи проводят эпидемиологическое расследование. Все учащиеся школы отправлены домой и учатся удаленно.

По имеющимся данным, образовательный процесс в очном формате возобновится в школе уже в следующий понедельник. Все дезинфекционные мероприятия должны завершиться к 11 декабря. В школьной столовой взяли пробы еды и продуктов, но причина массового заболевания школьников пока не установлена.

Ранее школа в Тобольске из-за нехватки еды в столовой перевела детей на дистанционное обучение.

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