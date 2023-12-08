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Суд обязал Полонского выплатить Дерипаске компенсацию за интервью

Адвокат Мельников: суд взыскал с Полонского 20 млн рублей в пользу Дерипаски

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Суд обязал бизнесмена Сергея Полонского выплатить компенсацию морального вреда в пользу предпринимателя Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства. Об этом со ссылкой на адвоката Дерипаски Сергея Мельникова сообщает ТАСС.

«Суд взыскал с Полонского Сергея Юрьевича компенсацию морального и репутационного вреда в размере 20 млн рублей и установил судебную неустойку Полонскому и RTVI в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда в части опубликования опровержения», — пояснил Мельников.

Поводом для иска стало размещение в декабре 2022 года интервью Полонского на видеохостинге YouTube. Истец требовал признать распространенные там сведения ложными и оскорбительными с взысканием компенсации в размере 2 млрд рублей.

11 октября сообщалось, что Дерипаска отсудил у Тинькова 20 млн рублей за спорный пост в соцсети.

27 ноября миллиардер Дерипаска рассказал, почему британская экономика «трещит по швам».

Ранее Генпрокуратура РФ заявила о намерении проверить Олега Тинькова по экстремистской статье.

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