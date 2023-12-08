В Крыму предупредили об ухудшении погодных условий

Главное управление МЧС РФ по Республике Крым предупредило о резком ухудшении погодных условий на полуострове. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Крыму ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данных погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также высок риск ДТП.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час. В результате удара стихии тысячи местных жителей остались без света. На полное восстановление электроснабжения на полуострове понадобилось чуть больше недели — 4 декабря министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев заявил о завершении соответствующих работ.

Ранее в Керченском проливе из-за шторма столкнулись три судна.