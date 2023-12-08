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В Волгограде молодые люди избили прохожего ногами и отобрали у него пакет с продуктами

В Волгограде нападение трех человек на мужчину попало на камеру видеонаблюдения

В Дзержинском районе Волгограда трое молодых людей жестоко избили прохожего с целью ограбления. Об этом сообщает полиция Волгоградской области.

30 ноября медики сообщили правоохранителям о поступлении в больницу 44-летнего мужчины с травмами криминального характера. Как позже установили полицейские, пострадавший возвращался домой ночью и столкнулся с тремя незнакомцами на Нарвской улице. Они подбежали к нему сзади и начали избивать руками и ногами.

Избиение попало на камеру видеонаблюдения, на записи с которой видно, как злоумышленники повалили потерпевшего на землю и после многочисленных ударов в область туловища и головы выхватили у него из рук пакет. Добычей налетчиков стали продукты и наличные.

Подозреваемых силовики задержали поочередно. Ими оказались двое 18-летних юношей и 17-летний подросток, все они признались в содеянном. В их отношении возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Ленобласти иностранец отдал телефон и деньги юноше, который напал на него с прутом.

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