Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне выберут Молодежную столицу России – 2024

Росмолодежь запустила голосование на звание Молодежной столицы России – 2024

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

На сайте Дома молодежи с 8 по 20 декабря пройдет народное голосование, которое станет последним этапом конкурсной гонки городов на звание Молодежной столицы России на 2024 год, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Новую Молодежную столицу России объявят 22 декабря 2023 года на финале всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в Доме молодежи на Международной выставке-форуме «Россия».

По итогам оценки экспертной комиссии финалистами стали 5 городов: Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск, Москва. Они допущены к следующим этапам конкурса.

В состав экспертной комиссии вошли 20 представителей медиакомпаний и издательств, крупного и малого бизнеса, госкорпораций, исследовательских организаций, организаций экосистемы молодежной политики, а также победители премии «Время молодых» прошлых лет.

Город–победитель получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами