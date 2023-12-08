Россияне выберут Молодежную столицу России – 2024

На сайте Дома молодежи с 8 по 20 декабря пройдет народное голосование, которое станет последним этапом конкурсной гонки городов на звание Молодежной столицы России на 2024 год, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Новую Молодежную столицу России объявят 22 декабря 2023 года на финале всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в Доме молодежи на Международной выставке-форуме «Россия».

По итогам оценки экспертной комиссии финалистами стали 5 городов: Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск, Москва. Они допущены к следующим этапам конкурса.

В состав экспертной комиссии вошли 20 представителей медиакомпаний и издательств, крупного и малого бизнеса, госкорпораций, исследовательских организаций, организаций экосистемы молодежной политики, а также победители премии «Время молодых» прошлых лет.

Город–победитель получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи.