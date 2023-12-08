Врач посоветовал россиянам в морозы придерживаться диеты арктического солдата

При сильных холодах, аномальных морозах у человека зона контакта с окружающей средой — верхние дыхательные пути и кожа — проходит настоящую проверку на прочность, отмечает специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер. Помочь своему организму и избежать последствий для здоровья можно при определенном питании, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Зимой врач порекомендовал начать принимать витаминно-минеральные комплексы, в первую очередь – жирорастворимые витамины А, К2, Е и D3, а также водорастворимые С и практически всю группу В. Также, по его мнению, нужно принимать селен, железо, цинк, медь и органический йод. Это поможет простимулировать иммунитет и защитить дыхательные пути и кожный покров от морозов, считает Эдигер.

«В плане питания могу посоветовать великолепную модель, используемую, в частности, нашими военными. У этой «диеты» есть свое название — питание арктического солдата. Первое, что ее характеризует — это повышенная калорийность», — добавил медик.

По его словам, на такой «диете» рекомендуется есть яйца, сало и красное мясо.

«При определенных условиях — таких, как суровая зима, например — данная пища может быть очень полезна и даже необходима», — подчеркнул эксперт.

Напомним, врачи считают, что жирные продукты – к примеру, паштет, жирные сорта мяса и рыбы, бульоны и сало помогают согреться в холодную зиму.

Ранее диетолог перечислил главные ошибки в питании в холодное время года.