На выставке «Россия» рассказали о методах диагностики ОРВИ

В павильоне Сбера на выставке-форуме «Россия» прошли Дни здоровья, в рамках которых посетителям рассказали о диагностике ОРВИ и лечении лор-органов, а также продемонстрировали возможности «Умной камеры здоровья», сообщает пресс-служба Сбера.

Из выступлений терапевта Дарьи Прониной и педиатров СберЗдоровья Кристины Мулюковой и Дари Раднаевой гости выставки узнали об особенностях течения ОРВИ у детей и взрослых, современных способах диагностики и о том, какое лечение нельзя применять при этих диагнозах.

Также отоларинголог Марина Евсикова прочитала лекцию «100 вопросов к ЛОРу», в которой она рассмотрела ситуации, с которыми обычно сталкиваются пациенты с лор-заболеваниями.

Кроме того, врачи СберЗдоровья познакомили гостей лектория с «Умной камерой здоровья». Она позволяет врачу во время онлайн-консультации провести дистанционный осмотр горла, носа, ушей и кожи. Благодаря этому устройству пациент может, не выходя из дома, быстро получить помощь и рекомендации специалиста.

Лекторий в павильоне Сбера организован вместе с Российским обществом «Знание» — генеральным партнером образовательной программы выставки «Россия».

Посетителям международной выставки-форума «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.