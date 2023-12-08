В Ленобласти иностранец отдал телефон и деньги юноше, который напал на него с прутом

В Выборгском районе Ленинградской области иностранец пострадал от нападения россиянина ради ограбления. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Разбойное нападение произошло в Выборге 22 ноября. Злоумышленник, вооруженный металлическим прутом, набросился на прохожего у остановки в Железнодорожном тупике. Грабитель ударил холодным оружием 34-летнего гражданина Киргизии по лицу и забрал его мобильный телефон за 25 тыс. рублей и семь тысяч рублей наличными. В результате потерпевший оказался в больнице с травмами средней тяжести.

6 декабря на Ленинградском проспекте оперативники задержали 19-летнего уроженца Красноярского края, который постоянно проживает в Выборге. Его заподозрили в разбое и оставили в камере. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. До сих пор в поле зрения полиции он, как уточняется, не попадал.

Ранее вооруженный мужчина в медицинской маске ограбил школьника под Петербургом.