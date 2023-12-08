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В Новосибирске осудили 19-летнюю девушку за роман с 15-летним подростком

В Новосибирске девушка вступила в отношения с подростком и попала под суд

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Новосибирске 19-летняя девушка попала под суд за роман с 15-летним подростком. Об этом говорится на сайте Железнодорожного районного суда города.

Летом прошлого года сибирячка познакомилась с несовершеннолетним юношей и стала встречаться с ним. Спустя несколько месяцев она переехала к нему домой, где какое-то время пара проживала вместе с родителями мальчика. Однако затем отношения девушки и матери молодого человека испортились, и влюбленные уехали в Бийск.

Мать подростка, обеспокоенная отсутствием ребенка, обратилась в полицию, и его объявили в розыск. Вскоре он был задержан в Бийске вместе со своей девушкой. На допросе полицейские узнали об их близких отношениях и возбудили уголовное дело в отношении его возлюбленной. Ее обвинили в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

7 декабря подсудимой вынесли приговор и лишили свободы на восемь месяцев.

«На подсудимую возложена обязанность самостоятельно проследовать для отбывания наказания в колонию-поселение», — уточняется в судебных документах.

Ранее школьную учительницу обвинили в соблазнении 17-летнего подростка.

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