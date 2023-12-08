В Приморье юноша сжег автомобиль после наезда на девушку, но все равно попал под суд

В Приморском крае суд рассмотрит дело о ДТП, после которого не стало несовершеннолетней девушки-пешехода, а виновник наезда сжег свою машину. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.



В июне 22-летний молодой человек управлял автомобилем Toyota Corolla и, возвращаясь в Партизанск, совершил наезд на девушку-пешехода 2005 года рождения. В результате чего потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы, а виновник ДТП не попытался ей помочь и скрылся с места происшествия. Затем водитель сжег машину, чтобы скрыть следы преступления.

Уже через несколько дней он попался полиции, был задержан и в качестве меры пресечения заключен под стражу на два месяца. К настоящему времени прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в его отношении. Согласно статье, которую инкриминируют молодому человеку, ему грозит до 12 лет колонии. Дело скоро рассмотрит Партизанский городской суд.

Ранее петербуржец поджег свой автомобиль, устроив ДТП, а после сам попал в больницу с ожогами.