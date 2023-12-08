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Глава Дагестана пообещал наказание для каждого участника захвата аэропорта

Меликов считает, что все участники беспорядков в аэропорту понесут наказание

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что все участники беспорядков в аэропорту Уйташ Махачкалы понесут наказание за свои действия — и эти наказания станут предостережением для «остужения горячих голов» в будущем. Об этом он заявил РИА Новости на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Я сторонник того, я говорил это тогда и говорю сейчас, — каждый должен понести ответственность по мере совершенных им деяний. Мы живем в правовом государстве, законы Российской Федерации должны работать везде — в том числе и в махачкалинском аэропорту. Поэтому, надеюсь, что решения будут объективными и справедливыми», — заявил Меликов.

Он добавил, что в данный момент суды принимают решения по возбужденным уголовным делам.

До этого, в конце ноября сообщалось, что в Дагестане по делу о захвате аэропорта под арестом находятся 126 человек.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы Уйташ произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле — из них задержали около двухсот.

Ранее 44 участника беспорядков города Махачкала пытались обжаловать арест.

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