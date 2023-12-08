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Пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за возгорания в двигателе

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Александр Кряжев/РИА Новости

Самолет авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска Толмачево из-за возгорания в двигателях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Рейс S7 2502 Новосибирск — Москва вылетел вовремя в 6:20 по местному времени, однако во время набора высоты из обоих двигателей стали вырываться языки пламени, которые засняли пассажиры самолета.

Экипаж смог успешно посадить воздушное судно. В аэропорту самолет встречали экстренные службы и технические специалисты. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в безопасности.

Предполагается, что рейс может быть задержан как минимум на восемь часов.

До этого была названа причина возгорания самолета при взлете в Улан-Удэ.

Под словом «помпаж» подразумевается особый режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость. По информации источника, это и могло спровоцировать возгорание.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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