Суд в Техасе разрешил сделать аборт вопреки законам штата, сроки грозят врачам

Cуд в Техасе разрешил беременной женщине сделать аборт, несмотря на законодательство штата. 31-летняя жительница Далласа, Кейт Кокс, обратилась в суд, когда на 20-й неделе беременности узнала о серьезной аномалии плода, которая обычно приводит к летальному исходу перед или после рождения, пишет Texas Tribune.

Но в связи с ужесточением законов об абортах в прошлом году, штат Техас обычно разрешает их только в случае угрозы жизни матери.

Окружной судья Майя Герра Гэмбл вынесла временный ордер, который позволил Кокс сделать аборт, рассматривая это как «узкое исключение» из запрета. Однако вскоре после получения судебного решения, генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон предупредил врачей о возможном судебном преследовании, если они примут участие в экстренном аборте. Пакстон заявил в письме, отправленном в несколько клиник, что решение судьи не защищает врачей от преследования в соответствии с законами Техаса, и что Кокс не доказала, что подпадает под исключение для медицинских случаев аборта в штате.

В прошлом году Верховный суд США пересмотрел дело «Роу против Уэйда» 1973 года и отменил конституционные гарантии права на аборт, что позволило штатам самостоятельно регулировать эту сферу. В результате некоторые штаты, включая Джорджию и Оклахому, почти полностью запретили аборты.

Президент США Джо Байден выразил резкую критику в адрес решения Верховного суда, заявив, что законы штатов о запрете абортов поставят женщин под угрозу. Он отметил, что это решение отбрасывает страну на 150 лет назад и отменяет права женщин, предоставленные делом «Роу против Уэйда» 1973 года, которое разрешало проведение абортов без ограничений со стороны государства.

Бывший президент США Дональд Трамп взял на себя ответственность за пересмотр исторического решения Верховного суда по делу «Роу против Уэйда», согласно которому право на аборт до 24 недель было установлено на федеральном уровне. По его словам, именно он смог сделать так, чтобы суд отменил это решение в июне 2022 года, тем самым разрешив штатам вводить запрет на аборты.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.