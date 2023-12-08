В Москве с оружием напали на курьера, перевозившего деньги

В Москве на улице Мусы Джалиля, возле метро «Шипиловская» вооруженные люди обстреляли курьера, перевозившего большую сумму денег в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что неизвестные мужчины подрезали автомобиль курьера, достали травматическое оружие и отобрали несколько сумок с наличными деньгами.

Курьер пытался сбежать от нападавших, но получил несколько ранений и был доставлен в больницу. На место прибыла полиция, оцепившая место происшествия. Машину нападавших обнаружили в двух километрах поблизости, неизвестные мужчины скрылись, их разыскивают.

В данный момент идет подсчет суммы, украденной грабителями.

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