Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве с оружием напали на курьера, перевозившего деньги

В Москве на улице Мусы Джалиля обстреляли курьера, перевозившего деньги

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

В Москве на улице Мусы Джалиля, возле метро «Шипиловская» вооруженные люди обстреляли курьера, перевозившего большую сумму денег в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что неизвестные мужчины подрезали автомобиль курьера, достали травматическое оружие и отобрали несколько сумок с наличными деньгами.

Курьер пытался сбежать от нападавших, но получил несколько ранений и был доставлен в больницу. На место прибыла полиция, оцепившая место происшествия. Машину нападавших обнаружили в двух километрах поблизости, неизвестные мужчины скрылись, их разыскивают.

В данный момент идет подсчет суммы, украденной грабителями.

До этого стали известны подробности об оружии устроившей стрельбу в Брянске школьницы.

Утром 7 декабря девочка пришла в школу одетая во все черное. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу.

Ранее стали известны подробности о девочке, стрелявшей в одноклассников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами