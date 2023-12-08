Россиянам рассказали, как правильно заряжать телефон

Важно понимать, что батарея смартфона работает на основе технологии литий-ионных аккумуляторов, которые, несмотря на свою эффективность, имеют ограниченное количество зарядов. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента инфраструктуры EdgeЦентр Алексей Учакин.

«Это означает, что рано или поздно они потеряют свою способность хранить заряд, и время работы от батареи будет сокращаться», — объяснил он.

При этом есть несколько факторов, которые могут ускорить этот процесс.

«Например, многие не знают, что зарядка смартфона в автомобиле может негативно сказаться на аккумуляторе. Это связано с тем, что во время зарядки в автомобиле напряжение может колебаться, что неблагоприятно влияет на аккумулятор», — рассказал эксперт.

Также стоит обратить внимание на то, как вы заряжаете свой телефон.

«Идеально заряжать устройство, когда уровень заряда батареи составляет около 20-30%, и отключать зарядное устройство, когда заряд достигает 80-90%. Зарядка смартфона от 0 до 100% и длительное подключение к зарядному устройству после полной зарядки может ухудшить состояние аккумулятора», — отметил специалист.

Кроме того, высокие температуры могут повредить батарею смартфона. Например, если вы оставите телефон на прямом солнечном свете или рядом с источником тепла, это может вызвать перегрев и уменьшить срок службы аккумулятора, резюмировал он.

Ранее ученые выяснили, что полный отказ от смартфона вреден для здоровья подростков.