Ортопед рассказал, в каких случаях занятия спортом могут навредить

Любое ощущение дискомфорта — повод прекратить тренировку и выяснить, что именно идет не так. Особенно если раньше все было нормально, а потом неожиданно появились тревожные звоночки. Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

«Не так много заболеваний являются полным противопоказанием для занятий спортом. В большинстве случаев патология накладывает некоторые ограничения, которые важно учитывать при составлении программы тренировок», — объяснил он.

При несоблюдении мер предосторожности прогрессирование болезни может ускориться. Это касается таких состояния, как: гипертония, грыжи и протрузии, неспецифические поясничные боли, диабет и беременность.

«Перечислить все заболевания невозможно, так как даже некоторые психологические и психиатрические расстройства накладывают свои ограничения на занятия спортом. Именно поэтому все специалисты настоятельно рекомендуют пройти осмотр перед покупкой абонемента в спортивный зал», — рекомендовал специалист.

По словам Игнатова, отсутствие субъективных жалоб не всегда говорит об отсутствии патологий. Стоит посетить терапевта и травматолога-ортопеда.

«Для тренировок в бассейне дополнительно требуется обследование у дерматолога, чтобы убедиться в отсутствии кожных инфекционных заболеваний», — отметил он.

Организм всегда подает сигналы, что что-то идет не так. Это касается и занятий спортом. Явные признаки того, что тренировки вредят: боль во время упражнений, неприятные ощущения в области сердца, помутнение зрения, нарушения сна.

«Медицинское обследование и занятия под руководством специалиста — два главных шага к тому, чтобы сделать тренировки эффективными и безопасными. Также огромную роль играют экипировка, поддержание правильной работы мышц и суставов, разминка и заминка и восстановление после тренировки», — резюмировал врач.

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