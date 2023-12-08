Россияне рассказали, какую елку ставят на Новый год

Большинство опрошенных россиян (77%) украшают елку на Новый год, 13% — не ставят, 9% — ставят иногда, 1% — ставят ветки. Это показало исследование ЮMoney и «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из тех, кто не ставит елку, 50% респондентов сказали, что не отмечают Новый год, 30% не любят мусор от праздничного дерева, а 16% россиян не хотят нервировать своего кота. Еще 4% сказали, что у них аллергия на хвою.

Больше половины опрошенных (55%) украшают на Новый год искусственную елку, 30% — живую, остальные респонденты ответили, что ставят эко-елку, которую делают сами.

По данным «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средняя цена искусственной елки в ноябре 2023 года на 20% выше, чем в год назад и составляет 4455 рублей. Число покупок таких товаров выше на 16% год к году.

Живая ель в ноябре 2023 года подорожала на 9% относительно ноября 2022 года, средняя цена — 1950 рублей. Число покупок выросло на 11% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Четверть опрошенных россиян (26%) идут за новогодним деревом на елочный базар, примерно столько же (23%) — в супермаркет, 18% — на маркетплейс. Еще 6% респондентов срубают дерево в лесу, 4% — заказывают в сервисах доставки, а 3% — у блогеров.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что в ноябре 2023 года уже активно закупали искусственные и делали предзаказ живых елей. В этом году, на фоне роста потребительского спроса и стремления заранее подготовиться к Новому году, продажи елей демонстрируют более высокие показатели.

«За недорогой новогодней атрибутикой покупатели все чаще переходят в онлайн-каналы продаж, где число покупок таких товаров превышает прошлогодние на 30-40%. Однако пока искусственные ели больше приобретают в офлайне, где несколько лет расширяется дистрибуция такой продукции на магазины продуктового и непродовольственного сегментов», — отмечают эксперты «Чек Индекса».

Ближе к концу года на рост стоимости елей влияет фактор сезонности, когда продавцы учитывают в ценнике сразу большой комплекс бизнес-издержек, полагаясь на высокий спрос. Многие покупатели учитывают этот фактор и часто приобретают ели заранее.

Около 40% россиян ставят елку в двадцатых числах декабря, в середине декабря украшают новогоднее дерево 25% россиян, в начале декабря — 18%.

31 декабря украшают елку 10% опрошенных, в ноябре — 7% респондентов.

Большинство россиян (62%) убирают елку в январе, 25% любуются новогодним деревом до февраля, а 7% — до весны. Еще 6% убирают елку сразу после Нового года.

55% россиян не утилизируют и оставляют искусственную елку дома, 27% — выбрасывают живое дерево в мусорный бак. 8% респондентов отвозят елку в деревню или на дачу, 5% — сдают в специальный пункт приема елок. Пунктами платной утилизации пользуются только 3% опрошенных, в зоопарк и на ферму отвозят елку 2% респондентов.

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